Die Sonne vor den Altbaufenstern lässt den frisch verlegten Boden glänzen. Eine Stuckdecke überspannt den ganzen Raum, von der Bürotür am einen Ende bis zum einladenden roten Sofa an der Wand gegenüber.

Links geht es in ein ebenso lichtdurchflutetes Nebenzimmer. Bunte Spielekartons stapeln sich in einem offenen Regal. Der Raumteiler schafft einen geschützten Raum für eine Spielküche, einen niedrigen Tisch mit Malbüchern und Buntstiften und einen Spielteppich.

Hier im ersten Obergeschoss in der Gritznerstraße in Durlach ist ab sofort der Kinderschutzbund Karlsruhe zuhause, mit Elternkursen und der Möglichkeit, begleiteten Umgang in Anspruch zu nehmen.

Kinderschutzbund bringt Angebote direkt nach Durlach

Als Mieter der zuletzt geschäftlich genutzten Etage bringt der gemeinnützige Verein so einen Teil seines Angebots in den bevölkerungsstärksten Karlsruher Stadtteil, zusätzlich zur zentralen Adresse in der Kriegsstraße.

Auch das mobile offene Elterncafé mit Kinderbetreuung und Sprachförderung wird gastieren. Im benachbarten Durlach-Aue ist die Zahl der Besucher dieses Angebots im Jahr 2022 so gestiegen, dass das Elterncafé im Melanchthon-Haus seit Jahresbeginn zweimal pro Monat stattfindet.

Amélie Otterbach gehört zu den treibenden Kräften hinter der Außenstelle Durlach. Mit der Sozialpädagogin Ingrid Maierhofer-Ederle und anderen konzipiert sie das Programm der ersten Wochen.

„Wir denken schon intensiv über Kooperationen vor Ort nach“, sagt Otterbach. „Ich vermute, das wird sich schnell entwickeln.“

Der erste Elternkurs für Mütter und Väter, die mehr Freude und weniger Stress im Familienalltag haben wollen, ist bereits gestartet.

Vielen Familien sind Feiertage willkommen, um gemeinsam die Zeit zu genießen. Trennungsfamilien hingegen können sie erheblichen Stress bringen. Wer wann und wo zum Beispiel Ostersonntag und Ostermontag mit den Kindern verbringen darf, ist nicht immer einfach auszuhandeln.

Manchmal wird sich ein zerstrittenes Paar gar nicht einig, wie der gemeinsame Nachwuchs auch mit dem getrennt lebenden Elternteil in Kontakt bleibt. Da kommt der begleitete Umgang ins Spiel.

Begleitung für Kinder vom Baby bis zu Zwölfjährigen

Für 43 Kinder ab dem Babyalter bis zu zwölf Jahren betreute der Kinderschutzbund Karlsruhe im vergangenen Jahr insgesamt 244 Besuchskontakte. Hintergrund sind teils Anordnungen des Familiengerichts, in manchen Fällen auch häusliche Gewalt.

14 geschulte Ehrenamtliche des Kinderschutzbundes waren in 600 Stunden mit von der Partie, wenn sich die Kinder mit dem getrennt lebenden Vater oder Mutter, mit Geschwistern, Großeltern oder vielleicht Pflegeeltern im Raum des Kinderschutzbundes und damit auf neutralem Boden trafen.

Ziel ist eine möglichst unbeschwerte Spielzeit, im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse des Kindes.

Bahnanbindung ist gleich um die Ecke

Der Bahnhof Durlach in fünf Minuten zu Fuß erreichbar, die Straßenbahnlinien 1 und 2 um die Ecke, ein Parkhaus nebenan: Anreisende können die neue Adresse des auch im Landkreis Karlsruhe tätigen Vereins bestens erreichen.

Viel Eigenarbeit steckt darin und soziales Engagement eines Unternehmens. Die Software-Entwicklungsfirma GoTo Technologies Karlsruhe gibt Mitarbeitern zwei Tage pro Jahr frei für solche Herzensprojekte, berichtet Kathrin Bohnert, die bei der Renovierung besonders gewirbelt hat. Stadtjugendausschuss und Kinderschutzbund Karlsruhe seien regelmäßige Partner.

Neue Adresse lindert massive Raumnot

Die Durlacher Außenstelle beendet eine massive Raummisere: Der Kinderschutzbund Karlsruhe ist gefragt, konnte sein Angebot aber zuletzt mangels Platz nur noch eingeschränkt realisieren.

Erfolglos hatte der gemeinnützige Verein eine für ihn bezahlbare Möglichkeit gesucht, alle Sparten unter einem Dach zu bündeln. Die Zusatzadresse in Durlach nimmt jetzt den Druck vom Kessel.

Auch Ehrenamtliche der Nummer gegen Kummer für Kinder und Jugendliche und am Elterntelefon haben in Durlach Platz.