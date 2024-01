Feuerwehreinsatz

Mehrere Mülltonnen brennen in Karlsruhe-Durlach

Ein Müllunterstand in der Straße „Zur Gießerei“ steht in Flammen. Die Feuerwehr löscht den Brand und verhindert Schlimmeres. Die Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen den jüngsten Bränden in Karlsruhe nicht aus.