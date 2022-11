Nach Corona und in der Energiekrise: Budenzauber in Karlsruhe-Durlach

Glühweinduft, Lichterglanz und Feuerzauber: Der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt kehrt zurück an die Durlacher Karlsburg. Start auf dem Platz vor der historischen Schlossfassade nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ist am Freitag, 25. November. Veranstalterin ist die Arbeitsgemeinschaft (Arge) Durlacher und Auer Vereine. Trotz Energiekrise wird auch die Durlacher Altstadt stimmungsvoll beleuchtet.

„Bei der Beleuchtung werden wir uns zurückhalten müssen wegen der Vorgabe, Energie zu sparen“, erklärt Benjamin Lindig vom „Thüringer Häusle“, der bei der Arbeitsgemeinschaft mit seiner Mutter Petra Lindig den Weihnachtmarkt organisiert. Einzelheiten zum Ein- und Ausschalten und den Details der Beleuchtung jedoch stünden noch nicht fest.

Klar ist aber: Der Ersatz-Schulhof der Schloss-Schule, der aktuell noch vor dem Prinzessinnenbau umzäunt ist, soll bis zum Start des Weihnachtmarktes verschwinden.

Ritter aus Karlsruhe schwingen die Schwerter

Schmiede, Färberei und Schneiderei kommen in diesem Jahr wieder und präsentieren ihr Handwerk. Echte Ritterrüstungen, Lagerleben und Schaukämpfe zeigen samstags und sonntags die Badischen Schwertspieler. 1990 in Karlsruhe gegründet, gehören sie zu den ältesten Mittelaltervereinen Deutschlands.

Besonders für Kinder ist der Markt rund um das Lagerfeuer ein Paradies. Samstags können sie Gauklern und Märchenerzählern lauschen. Klassiker wie Bogenbauer und Badehaus sind 2022 ebenfalls wieder Teil des Mittelalterlichen Weihnachtsmarkts. Wie gewohnt zeigen zudem Vereine, Schulen und Gruppen aus der Umgebung täglich Programm auf einer Bühne.

Anziehung wirkt überregional

„Ein Großteil der Beschicker, die bis 2019 dabei waren, sind es wieder“, sagt Benjamin Lindig. Neu im gastronomischen Angebot seien Dampfnudeln und Bullenrippen. Das Interesse, den Mittelalterlichen Weihnachtsmarkt wieder zu veranstalten, sei nie erloschen: „Wir alle wollten ihn wieder aufleben lassen, sobald es pandemiebedingt möglich ist.“

Der Weihnachtsmarkt in Durlach unterscheidet sich vom Christkindlesmarkt in der Karlsruher City und zieht in der Adventszeit überregional Besucher an durch mittelalterliches Flair und Lagerfeuerromantik ab. Der erste Mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Durlach fand vor 20 Jahren zur Unterstützung von Opfern des Elbehochwassers statt.