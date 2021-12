„Häuser der Hoffnung“

Ein Hort für Hoffnungslose: Wie ein Karlsruher Verein Mädchen in Mali ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht

Mädchen sind in Mali Gewalt und Armut ausgesetzt. Der Verein „Häuser der Hoffnung“ aus Karlsruhe bietet den Mädchen in ihrem Wohnheim in Mali Schutz und Bildung. Die Karlsruher Ärztin Gudrun Eisermann über die Arbeit des Vereins.