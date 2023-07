Der Hügel tanzt: Erwin & Edwin feiern das Finale des „Fest“-Samstags

Party mit Tuba und Trompete. Und das ganz auf Österreichisch. Diese Mischung gab es bei „Das Fest“ in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage noch nie. Zum Abschluss des längsten „Fest“-Tages treten Erwin & Edwin zum ersten Mal dem Mount Klotz entgegen.

Nach dem Auftritt des Headliners Alligatoah leert sich der Hügel etwas, einige nutzen die Gelegenheit, um dem aufgewirbelten Staub zu entkommen.

Anstelle von dichtem Gedränge ist jetzt am Fuß des Hügels Platz zum Tanzen. Und den brauchen diejenigen, die für Erwin & Edwin geblieben sind, von der ersten Minute an.

Erwin & Edwin begeistern auch die, die sie noch nicht kennen

Anna-Barbara Grebhahn sieht Edwin & Erwin heute zum ersten Mal. Aber obwohl sie vorher noch kein einziges Lied der Electro-Brass-Band gehört hat, zweifelt sie auch vorher nicht an, dass es „geil“ werden wird.

Dabei verlässt sie sich auf Erfahrungswerte ihrer vergangenen „Fest“-Besuche: „Die Nightclubs waren eigentlich schon immer richtig gut.“ Die Stimmung am Hügel nach dem ersten Song, der passenderweise den Namen „Komplett geil“ trägt, soll ihr recht geben.

Schnell scheint es egal, ob man die Österreicher kennt oder je ein Lied von ihnen gehört hat. Mit vollem Körpereinsatz auf der Bühne setzen Erwin & Edwin fort, was spätestens Querbeat an diesem Abend begonnen haben: die Party auf dem Hügel.

„Karlsruhe, habts ihr noch Energie?“ lautet die Frage von der Bühne, die vom Publikum mit energiegeladenem Tanz beantwortet wird.

Publikum am Hügel ist von Anfang an mitgerissen

Dieses Konzert ist eines zum Mitmachen: Das Publikum wird gefordert – und liefert. Eine Flagge auf der Bühne zeigt die Marschrichtung an. Und bald bewegt sich die gesamte Menge vor dem Hügel nach links, dann nach rechts. Erwin & Edwin haben mit ihrem österreichischen Genremix ihre Zuhörer im Bann.

Externer Inhalt von Youtube

Am Freitagabend spielte die Band noch in Bayern beim Open Air Weigendorf. Am Samstagvormittag ging es für die Jungs dann in Richtung Karlsruhe: „Jetzt gehts mit dem Tourtraktor nach Karlsruhe. Wir freuen uns narrisch auf Das Fest!“ teilt die Band ein ironisches Foto bei Instagram, das sie vor einem Traktor zeigt.

Externer Inhalt von Instagram

Auch in dem sozialen Medium zu sehen: Die Band ist ein paar Stunden vor ihrem großen Auftritt auf dem Hügel unterwegs. Sie verteilen Sticker auf Zuschauern und den Rucksäcken der Bierträger. Wer Glück hatte, kann also nach dem energiegeladenen Konzert ein kleines Souvenir mit nach Hause nehmen.