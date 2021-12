Farbschmierereien an neuen Haltestellen der Karlsruher Kombilösung - Polizei ermittelt

Nach Farbschmierereien an den neuen Haltestellen der Karlsruher Kombilösung am Berliner Platz sowie am Kronenplatz haben Beamte des Polizeireviers in der Nacht zum Samstag einen 25-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Ein Zeuge hatte nach Polizeiangaben am Abgang der Haltestelle Waldhornstraße/Berliner Platz mehrere schwarz gekleidete Personen festgestellt, als sie dort Graffiti sprühten. Er verständigte gegen 0.40 Uhr die Polizei, die mit allen verfügbaren Streifen eine Fahndung in die Wege leitete.

In der Nähe war Beamten des Marktplatzreviers der verdächtige 25-Jährige aufgefallen, der zunächst auf einem Fahrrad flüchtete, aber im Bereich des Durlacher Tors vorläufig festgenommen werden konnte.

Zunächst widersetzte er sich der junge Mann laut Polizei und musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Bei ihm konnten Hinweise sichergestellt werden, die auf eine Tatbeteiligung hindeuten. Bezüglich seiner Täterschaft und der Motivation dauern die weiteren Ermittlungen der Polizei aber noch an. Der Tatverdächtige kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Weitere Schmierereien am Kronenplatz in Karlsruhe

Eine Überprüfung am Kronenplatz führte zur Feststellung von weiteren Graffiti am Treppenabgang der Haltestelle Kronenplatz, die offenbar auf das Konto derselben Täter gehen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei noch weitere Zeugen. Wer vor diesem Hintergrund verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721 666-3311 zu melden.