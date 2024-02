Ausfälle am Dienstag und Mittwoch

Verdi ruft zum Fastnachtsumzug erneut zum ÖPNV-Streik in Karlsruhe auf

Mitten in der Fastnachtszeit steht der nächste Streik an. In Karlsruhe will die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi den ÖPNV bestreiken.