Feuerwehr kann 26-jährigen Autofahrer in Karlsruhe nur noch tot bergen

Der Unfall, bei dem in der Nacht auf Montag zwischen Wolfartsweier und Hohenwettersbach ein 26 Jahre alter Autofahrer getötet wurde, hat in den Bergdörfern und darüber hinaus Entsetzen ausgelöst. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam der rumänische Staatsangehörige mit seinem in Karlsruhe zugelassenen BMW-SUV von Wolfartsweier kommend in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte der Personenwagen mit seiner linken Fahrzeugfront gegen die linke Front eines Linienbusses des KVV.

Der mutmaßliche Unfall-Verursacher saß allein in seinem Wagen. Auch in dem Bus saß zum Unfallzeitpunkt nur der 44 Jahre alte Fahrer, Fahrgäste waren nicht an Bord.

Der Linienbus war dem Fahrplan entsprechend von Hohenwettersbach kommend Richtung Zündhütle unterwegs. Seine weitere Fahrt hätte ihn über die Haltepunkte Schlesier Straße, Brühlstraße, Blattwiesenstraße und Rommelstraße Richtung Parkschlössle, Schlossplatz und Turmberg führen sollen. Es war laut Fahrplan die letzte Tour an diesem Tag.