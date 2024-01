Im Herzen von Karlsruhe gibt es am Montag einen Großeinsatz der Feuerwehr. Der Alarm bezog sich auf die Sparkasse am Europaplatz.

Schreckmoment zum Wochenstart in der Karlsruher Innenstadt: Am Montag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Sparkassen-Filiale am Europaplatz gerufen. Im Keller hatte sich Rauch gebildet.

„Es gab keine Verletzte“, bilanziert am frühen Nachmittag ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage dieser Redaktion. Die Brandmeldung sei um kurz nach 12 Uhr eingegangen.

Karlsruher Sparkasse am Europaplatz wird geräumt

Ob es ein offenes Feuer oder beispielsweise einen Schwelbrand gab, war eine Stunde nach Einsatzbeginn noch unklar. „Der Keller ist in jedem Fall verraucht, die Feuerwehr entraucht ihn jetzt“, so der Polizeisprecher. Vorsorglich seien die Bank und das angrenzende Gelände geräumt worden. Einsatzfahrzeuge parkten im Bereich der Hirsch- und Douglasstraße.

Nach der erfolgreichen Entrauchung wurde das Gebäude an den Betreiber zur weiteren Nutzung übergeben.

Insgesamt war die Berufsfeuerwehr mit 25 Kräften vor Ort. Unterstützt wurden sie von sieben Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Mühlburg. Diese konnten „zeitnah aus dem Einsatz entlassen werden“, heißt es in einer Mitteilung der Branddirektion.

Zur Höhe des Sachschadens gab es zunächst keine Angaben, auch die Ursache für die Rauchentwicklung beziehungsweise den Brand waren offen. Die Ermittlungen laufen.