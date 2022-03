Wie Menschen in Karlsruhe Flüchtlingen aus der Ukraine helfen können

Für Schüler richtet das Staatliche Schulamt neue Vorbereitungsklassen ein, weil die Kinder und Jugendlichen oft kein Deutsch können. Die Stadt stellt sicher, dass im Bedarfsfall auch das Mittagessen in der Mensa finanziert ist. „Bei den Kitas gibt es auf Landesebene Gespräche, ob eine Überbelegung von zwei Plätzen pro Gruppe möglich ist“, berichtet Tine Leßle vom Sozialdezernat. Sie erzählt: „Wir haben eine komplette Familie hier, da wollen die drei Kinder sofort in die Schule. Es sind aber auch zwei Mädchen mit ihrer Oma zu einer in Karlsruhe lebenden Tante geflüchtet. Die sind traumatisiert und wollen jetzt hier nichts beginnen, was sich dauerhaft anfühlen könnte. Sie wollen deshalb erst mal nicht in die Schule.“ Die Flüchtlinge haben die Möglichkeit, Sport im Verein zu machen. „Die Sportvereine verzichten auf Mitgliedsbeiträge, und der Versicherungsschutz ist gesichert“, so Lenz.