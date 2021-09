Der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) hat die Bundesregierung kritisiert und es als Fehler bezeichnet, dass die kostenlosen Corona-Tests am 11. Oktober abgeschafft werden. Er sprach sich erneut für eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen aus.

„Es ist ein Fehler, dass die Bundesregierung die kostenlosen Corona-Bürgertests abschaffen will! Angesichts der aktuellen Inzidenzentwicklung brauchen wir diese Testangebote ja auch für Geimpfte, die sich und ihre Familien schützen wollen,“ wird Mentrup in einer Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe vom Donnerstag zitiert.

Der aktuelle Anstieg an Corona-Infektionen, auch durch familiäre Treffen, die sinkende Wirksamkeit der Impfungen bei alten Menschen, der Neustart der Schulen und Kitas sowie ein Anteil von 20 Prozent Geimpften unter den positiv Getesteten zeigten, dass der kostenlose Zugang zu Tests wichtig sei.

Zwar sei das Impfen mit Abstand am bedeutendsten, doch verliere ein Testen in bestimmen Situationen nicht an Bedeutung, etwa vor Treffen innerhalb der Familie, wird Mentrup weiter zitiert.

Frank Mentrup spricht sich erneut für Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen aus

Das Karlsruher Stadtoberhaupt sprach sich zudem erneut für eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen aus. Nur dann ergäbe auch eine Auskunftspflicht von Mitarbeitern in Kitas, Schulen und Pflegeheimen einen Sinn.

Er fordere die Politik auf, mit der Impfpflicht den einzigen konsequenten Schritt zu gehen, um Kinder, gefährdete und ältere Menschen, die einem besonderen Infektionsrisiko ausgesetzt sind, gezielt zu schützen, aber auch die entsprechenden Mitarbeiter selbst.