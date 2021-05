Corona-Test vorm Baden

Freibadsaison in Karlsruhe ist eröffnet: Warmes Wasser im Sonnenbad zieht Schwimmer an

Dank sinkender Corona-Inzidenz konnten das Turmbergbad, das Sonnenbad, das Freibad in Rüppurr und das Rheinstrandbad am Samstag in die Saison starten. Bei kühlen Temperaturen zog es die Schwimmer vor allem ins warme Wasser im Sonnenbad.