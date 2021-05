Gastronomie, Freibäder und Museen: Das gilt ab Samstag in Karlsruhe

Am Donnerstag war der fünfte Werktag in Folge unter 100 – ab Samstag greifen damit die in der Corona-Verordnung vorgesehenen Lockerungen auch in der Stadt und im Landkreis Karlsruhe. Die BNN verschaffen einen Überblick über die wichtigsten Punkte.

Es ist geschafft: Am Donnerstag lag die 7-Tage-Inzidenz sowohl für die Stadt Karlsruhe als auch für den Landkreis am fünften Werktag in Folge unter 100. Damit tritt nicht nur die Bundesnotbremse außer Kraft, sondern es greifen ab Samstag auch die vom Land Baden-Württemberg beschlossenen Lockerungen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe.

Bis zum vergangenen Samstag lag der Mittelwert der täglichen Corona-Neuinfektionen in der Stadt seit dem 8. April (88,1), im Landkreis seit dem 7. April (97,5), stets über der 100er-Marke, die in Karlsruhe erstmals in der Pandemie Ende Oktober 2020 gerissen worden war. Vor gut einem Jahr übrigens lag die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt bei 0,3 (27. Mai 2020).

Dahin ist es nach einem Pandemie-Jahr noch ein gutes Stück. Setzt sich der Fall der Inzidenz aber derart fort wie in den vergangenen Tagen, könnte bald deutlich weitreichender gelockert werden. BNN-Redakteur Gerhard Wolff beantwortet die wichtigsten Fragen zu den Lockerungen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe, die ab diesem Samstag möglich sind.