Freiwillige Feuerwehr in Karlsruhe: Ein Fehler kann Leben kosten

Voller Einsatz für wahrlich heiße Aufgaben: Das ist weit mehr als ein Hobby für die knapp 700 Frauen und Männer, die in Karlsruhe in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv sind. Für ihre „Freizeitbeschäftigung“ müssen sie eine Menge auf dem Kasten haben.

Feuerwehrleuten wird höchstes Ansehen entgegengebracht. Das hat seinen Grund. Die Aktiven mit den starken Fahrzeugen, rasend schnellem Einsatztempo und ihrem extrem vielseitigen Können sind, wenn es gefährlich ist, in der vordersten Reihe im Einsatz.

Daher betrauern Feuerwehrleute auch immer wieder Opfer in den eigenen Reihen. „Als Retter gekommen, als Engel gegangen“ – so heißt es dann zum ehrenden Gedenken. So auch bei den katastrophalen Überschwemmungen westlich des Rheins Mitte Juli, als mindestens fünf Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau bei Einsätzen in den Überflutungsgebieten ums Leben kamen.

Wegen der hohen Risiken und dementsprechend anspruchsvoller Ausbildung ist es weit mehr als ein Hobby, bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv zu sein.