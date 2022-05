Insgesamt sind knapp 80 Buden und Fahrgeschäfte aufgebaut. Highlight für alle, die den Nervenkitzel suchen, ist das Fahrgeschäft „Airborne“: In 65 Metern Höhe rotieren die Mitfahrenden mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde kopfüber an einem Propeller. Genauso hoch hinaus, aber durchaus gemächlicher geht es zu im Kettenflieger „Around the World“. Erstmals in Karlsruhe vertreten ist der „Rock&Roller Coaster“: Mit 600 Metern Fahrstrecke ist dies, so die Information des Marktamtes, die größte mobile Achterbahn Deutschlands mit Einzelwagen. Die Organisatoren verweisen zudem auf die interaktive Erlebnisbahn „Laser Pix“: In dieser können die Besucher in Videospielwelten der Achtziger eintauchen, mit einem Laser in der Hand geht es auf die Jagd nach Punkten. Zudem gibt es Klassiker wie ein Riesenrad und zwei Autoscooter.