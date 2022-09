Infomobil war unterwegs

Für ein sicheres Zuhause: Polizei berät Karlsruher auf dem Schlossplatz in Durlach

Was können Hauseigentümer tun, um Dieben das Leben schwer zu machen? Karlsruher lernten am Dienstag nützliche Tricks, um ihre Häuser und Wohnungen sicherzumachen. Was die Polizei ihnen riet.