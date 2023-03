Prominente Wegbegleiter wie Peter Sloterdijk sind angekündigt für eine Gedenkfeier für Peter Weibel am ZKM. Freunde und Mitarbeiter des langjährigen ZKM-Vorstands, der Anfang März überraschend verstorben ist, organisieren die Veranstaltung.

Am 23. März

Im Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) wird in der kommenden Woche des überraschend verstorbenen Vorstands Peter Weibel gedacht.

Hierzu ist für Donnerstag, 23. März, eine persönliche Gedenkfeier mit prominenten Weggefährten und Freunden geplant. Angekündigt ist eine „Feier zu Ehren seines Lebens und Werks“, wie es auf der Homepage des ZKM heißt. Der Eintritt hierzu ist frei, notwendig ist aber aus Platzgründen eine Voranmeldung über die Homepage.

Peter Weibel war ein wissensdurstiger und mutiger Visionär. Ankündigungstext auf der ZKM-Homepage

Die Ankündigung der Veranstaltung erklärt: „Peter Weibel war Künstler, Forscher, Theoretiker, Professor, Kurator und Publizist – ein wissensdurstiger und mutiger Visionär.“

In seinem mehr als 24-jährigen Wirken in Karlsruhe habe er eng mit dem ZKM-Team sowie Künstlern, Theoretikern und Wissenschaftlern aus aller Welt zusammengearbeitet. „Sein Tod ist ein großer Verlust für die Gemeinschaft, sein Leben war eine große Bereicherung“, so die Veranstalter.

Weibel war am 1. März nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Sein 1999 angetretener Vertrag am ZKM hätte am 31. März enden sollen.

Redner von Bazon Brock bis Peter Sloterdijk

Vorgesehen sind laut Angaben der Organisatoren Redebeiträge von prominenten Wegbegleitern Weibels wie Peter Sloterdijk, Siegfried Zielinski und Bazon Brock.

Internationale Gäste sind Marcella Lista vom Centre Pompidou in Paris sowie der australische Medienkünstler Jeffrey Shaw, bis 2003 Gründungsdirektor der ZKM-Instituts für Bildmedien sowie Professor für Medienkunst an der benachbarten Hochschule für Gestaltung.

Zudem sprechen unter anderem die ehemalige ZKM-Geschäftsführerin Christiane Riedel sowie der ehemalige Karlsruher Kulturreferent und ZKM-Mitgründer Michael Heck.

Neben Videogrüßen weiterer Künstler und Freunde ist auch die Lesung eines Textes von Elfriede Jelinek angekündigt, den die österreichische Literaturnobelpreisträgerin zum Tod von Peter Weibel verfasst hat.

Dieser Text wird auch am 21. März bei der Beisetzung von Peter Weibel in einem Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof verlesen.

Letzte Weibel-Ausstellung wird am Freitag eröffnet

Die letzte von Peter Weibel kuratierte Ausstellung „Renaissance 3.0“ wird dann am Freitag, 24. März, im ZKM eröffnet. Zum Rahmenprogramm gehört ein Symposium bei freiem Eintritt mit vier Nobelpreisträgern am 25. und 26. März.