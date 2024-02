Nie ging die Rechnung auf

Geiselnahmen in Karlsruhe: Verzweifelte Täter fürchteten Verlust von Wohnung oder der Freundin

Mehrfach brachten Täter in Karlsruhe unschuldige Menschen in ihre Gewalt, einmal endete das Geschehen in einem großen Blutbad. Immer bewegten Geiselnahmen die Menschen.