Gelöste Stimmung bei den Besuchern des Karlsruher Stadtfests

Im Herzen der Karlsruher City geht es am zweiten Oktoberwochenende rund. Halligalli von der Pyramide über die Kaiserstraße bis zum Friedrichs- und Kronenplatz – beim Karlsruher Stadtfest sind an allen Ecken Stände und Bühnen aufgebaut.

Der kleine Joseph ist aus dem Schwarzwald zu seinen Großeltern gekommen, die in Ettlingen wohnen. Heute will er mal Stadtluft schnuppern. „Da bietet sich das heutige Event super an. Jetzt wollen wir noch bei Essen und Getränken die tolle Atmosphäre genießen“, so Oma Corina Hamm-Finkbeiner.

Fröhliche Gesichter auch bei Christoph Müller, der mit seiner Frau und den zwei Kindern aus dem Pfinztal gekommen ist: „Alles ist entzerrt und Abstand gegeben. Tolle Idee und ein Hauch von Normalität.“ Die Kleinen drängeln schon beim Papa und wollen zum Kletterparcours.

Auf lange Schlangen ist Tobias Hoffmann von La Crepería Hoffmann optimal vorbereitet. „Der Nutella-Crêpes läuft am besten“, berichtet er. Mit seinem Team kommt Hoffmann schon seit Jahren aufs Stadtfest und in diesem Jahr freut er sich besonders darauf nach der schwierigen Corona-Zeit.

+7 +5

Buntes Treiben auf dem neuen Marktplatz

Rund um den Friedrichsplatz kommen die Kinder auf ihre Kosten. Mit Schaumstoffklötzen bauen sie ihr eigenes Bühnenbild, verkleiden sich und posieren für ein Foto. Das Jugendstaatstheater lädt zum Jubiläum zehn Jahre Junges Staatstheater zu dieser Mitmachaktion ein.

Auch der zweijährige Fabio und dessen drei Jahre älterer Bruder Angello haben ihren Spaß mit den bunten Klötzen: „Eine super Aktion an diesem goldenen Spätsommertag“, freut sich Mutter Veronika Amendola. Nebenan auf einer kleinen Bühne sorgen Gruppen der Tanzschule Dance Vision für Unterhaltung.

Passend zu dem strahlenden Spätsommerwetter eröffnen Lisa Huber & Band ihren halbstündigen Auftritt auf der Marktplatzbühne mit ihrem eigenen Song „Bitte bleib“. „Wir wollen nochmal zum Träumen an die vergangenen Sommertage einladen“, freut sich die 22-Jährige. Gegen Nachmittag herrscht ein buntes Treiben auf dem neuen Marktplatz – zufriedene Gesichter bei Jung und Alt. „Die Stimmung ist so wie das Wetter und die Currywurst hat geschmeckt“, findet Tobias Hamburger.