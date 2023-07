Grünwettersbacher Fusionsclub aus ASV und SCW heißt ASC 

Nach 73 Jahren gibt es in Grünwettersbach wieder einen einzigen Großsportverein. Der Fusionsclub aus ASV und SCW hat den Namen ASC Grünwettersbach. Mit 1.750 Mitgliedern zählt er zu den Top Ten in Karlsruhe.

Im Sportkreis und der Stadt Karlsruhe gibt es einen neuen Verein. Dafür verschwinden die Namen zweier seit vielen Jahren bekannter Clubs aus dem Vereinsregister.

Bei der ersten Mitgliederversammlung des Fusionsvereins aus ASV Grünwettersbach und SC Wettersbach votierten am Freitagabend im Festzelt am Tannweg mehr als 80 Prozent der anwesenden 179 Stimmberechtigten für den Namen Allgemeiner Sportclub Grünwettersbach. Der ASC zählt mit seinen rund 1.750 Mitgliedern in neun Abteilungen zu den Top Ten der Sportvereine in Karlsruhe.

80 Prozent stimmen für den Namen ASC Grünwettersbach

„Es ist sensationell, wie breit dieser neue Verein aufgestellt ist“, meint Rüdiger Löffler. Der bisherige Vorstand des SCW wurde einstimmig zum ersten Vorsitzenden des ASC gewählt.

Sein Stellvertreter ist der langjährige ASV-Vorsitzende Peter Schorle, dessen Kandidatur ebenfalls auf fast hundertprozentige Zustimmung traf. Aufgrund der umfangreichen Aufgaben, die es im Zuge der Verschmelzung noch zu erledigen gilt, kümmern sich Georg Grüner und Sigmund Kögel als Kassenwart-Duo um die Finanzen. Dem erweiterten Vorstand gehört unter anderem auch ASV-Manager Martin Werner als Vertreter der Sportbetriebs-GmbH an, in die die Abteilung Profi-Tischtennis ausgelagert ist.

Weil sich der Eintrag ins Vereinsregister noch ein paar Wochen hinziehen wird, spielen die einzelnen Teams des Vereins in der laufenden oder bevorstehenden Saison noch unter ihren bisherigen Namen – also beispielsweise weiterhin der ASV Grünwettersbach in der Tischtennis-Bundesliga und der SC Wettersbach unter anderem in der Fußball-Kreisliga.

Die erste der neun Sparten, die mit dem neuen Namen ASC am Spielbetrieb teilnehmen wird, dürfte im Winter Tennis sein. Die Vereinsfarben sind Schwarz-Rot wie bislang beim SCW, das Logo hat die Form eines Kreises wie beim ASV.

Nach 73 Jahren wieder ein Großverein in Karlsruhe-Grünwettersbach

„Nach 73 Jahren gibt es jetzt wieder einen einzigen Großsportverein in Grünwettersbach. Es herrscht eine riesige Aufbruchstimmung. Wir wollen den ASC nun fertig konstituieren und sukzessive ausbauen“, sagt Löffler. Ziel der seit sechs Jahren angestrebten Fusion ist die Bündelung der Kräfte und ein noch besseres und zeitgemäßes Sportangebot für die Bevölkerung der Bergdörfer.

Die Verantwortlichen haben die Vision, den Sportpark Tannweg durch ein Gesundheits- und Fitnesszentrum zu erweitern. Ob diese Pläne eines Tages realisiert werden können, hängt auch davon ab, ob der bisherige ASV-Sportplatz an der Heidenheimer Straße als Baugebiet ausgewiesen und vermarktet werden kann. Bis zur Neugründung des ASC hatte sich der SC Wettersbach aus steuertechnischen Gründen für vier Wochen dem ASV angeschlossen.