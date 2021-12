Handball-Spielbetrieb in Baden-Württemberg wird ausgesetzt

Die drei Handballverbände in Baden-Württemberg setzen aufgrund der neuen Corona-Verordnung den Spielbetrieb für das kommende Wochenende aus.

Aufgrund der Kurzfristigkeit der Notverkündung durch die Landesregierung und der damit verbundenen 2G-plus-Regel, nicht nur für Zuschauer, sondern auch für alle beteiligten Sportler, Trainer und Schiedsrichter sehen sich die drei Handballverbände in Baden-Württemberg dazu gezwungen, kurzfristig den Spielbetrieb am kommenden Wochenende in den drei Verbänden, ihren Bezirken und der Baden-Württemberg-Oberliga abzusetzen.

Im Laufe der nächsten Woche werden die Verbände ihre Vereine und die Presse mit ausführlichen Informationen versorgen, heißt es in einer E-Mail, die am Freitag an die Medien ging.