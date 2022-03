Keine Sachspenden

Hilfe für ukrainische Flüchtlinge: Stadt Karlsruhe sucht Unterkünfte und Freiwillige

Der Krieg in der Ukraine bewegt auch die Menschen in Karlsruhe. Bürger, die sich engagieren und helfen wollen, können sich an die Stadt wenden. Dabei sind vor allem Unterkünfte und freiwillige Helfer gefragt.