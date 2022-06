Herausforderung Klimawandel

Hitzewelle: Im heißen Karlsruhe hilft Bewässerung

Es war schon wieder heiß in Karlsruhe in dieser Woche. Kühlung bringen kann das Grün in der Stadt aber nur, wenn es nicht selbst zu verdursten droht. Sichtbar krass entwickeln sich die Temperaturen in der Großstadt – sie hat die Tendenz zum Hotspot.