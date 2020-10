Hochschule Karlsruhe leitet das Projekt „Traumberuf Professorin“

Informatik, Wirtschaftswissenschaften, Maschinenbau – Fächer, für die sich Frauen immer noch zögerlich interessieren. An der Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft sind nicht nur die weiblichen Studierenden in der Minderzahl. Nur zwölf Prozent der Professorenstellen sind mit Frauen besetzt.

An den mehr als 70 Hochschulen des Landes beträgt die Quote durchschnittlich 22 Prozent. Daran wollen die Beteiligten am Projekt „Traumberuf Professorin“, dessen Leitung an der Hochschule Karlsruhe liegt, etwas ändern. Seit 2017 wird das Verbundprojekt, an dem sieben Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAWen) beteiligt sind, vom Europäischen Sozialfond und vom Land mit 300.000 Euro gefördert.

Mehr als 100 Tandems - bestehend aus je einer Professorin als Mentorin und einer promovierten Frau, die sich für eine Professur interessiert - wurden während drei Runden gebildet. Von den Mentees (also den von den Mentorinnen und Mentoren betreuten Frauen) haben es neun mittlerweile in den „Traumberuf“ geschafft.