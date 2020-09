Ikea-Eröffnung in Karlsruhe unter Corona-Bedingungen: Wie läuft das ab?

Die umgebenden Straßen, also Durlacher Allee, Am Großmarkt (einst: Weinweg) und Gerwigstraße waren – wie Ikea selbst – drei Jahre lang Baustelle. Durlacher Allee und die Straße Am Großmarkt wurden vollständig umgebaut. Wer aus westlicher Richtung kommend auf der Allee fährt und nach links zu Ikea abbiegen will, findet zwei Abbiegestreifen vor, zwei Abbiegespuren gibt es auch in Gegenrichtung nach rechts in die Straße Am Großmarkt. Verbessert wurde auch die Wegeführung für die ÖPNV-Fahrgäste von der Haltestelle zum Ikea-Eingang. Auch die Gerwigstraße an der Nordseite von Ikea wurde samt ihren Kreuzungen mit dem Ostring verbessert.