Nach Carlchens Wegzug lebt mit Viorel jetzt ein neuer männlicher Luchs in der Anlage im Zoo Karlsruhe. Der Tierpark hofft nun auf Nachwuchs noch in diesem Jahr.

Zuchtprojekt am Lauterberg

Viorel heißt der neue Luchs im Karlsruher Zoo. In der Anlage am Lauterberg soll der Kuder – wie die männlichen Luchse heißen – gemeinsam mit Luchs-Weibchen Eva für Nachwuchs sorgen.

Die erste Begegnung sei zurückhaltend verlaufen, teilt der Zoo auf seiner Facebook-Seite mit. Der Umzug sei auf Empfehlung des Europäischen Zuchtbuchs (ESB) zustande gekommen.

Die Hoffnung ist groß, dass wir noch in diesem Jahr junge Luchse haben. Timo Deible

Zoo-Sprecher

„Wir freuen uns, dass Viorel eingezogen ist und wir damit wieder aktiv am Zuchtprogramm teilnehmen können“, sagt Zoo-Sprecher Timo Deible auf Nachfrage dieser Redaktion. „Die Hoffnung ist groß, dass wir noch in diesem Jahr junge Luchse haben“, so Deible weiter.

Nach Angaben des Zoos wurde Viorel 2014 im tschechischen Zoopark Chomutov geboren. Seit 2015 hatte der Luchs im Zoo Magdeburg gelebt.

Luchs Carlchen hatte den Karlsruher Zoo kürzlich verlassen und war nach Österreich umgezogen. Auch die beiden Weibchen Heidi und Emily werden bald aus dem Zoo ausziehen, einzig Eva bleibt gemeinsam mit Viorel in der Anlage am Lauterberg.

Sowohl Heidi als auch Emily haben das Luchsgehege schon jetzt verlassen. Laut Deible ist Heidi derzeit in einem Nebengehege untergebracht, Emily in der alten Luchsanlage im Raubtierhaus.

Die Paarungszeit der Luchse ist zwischen Februar und April

Heidi wird nach Weißwasser in Sachsen umziehen, Emily ins englische Dartmoor. In den dortigen Einrichtungen brauche man noch etwas Zeit, ehe man die Luchs-Weibchen aufnehmen könne, so Deible.

Es sei aber wichtig, dass Viorel jetzt schon in Karlsruhe angekommen sei – wenn es in diesem Jahr noch etwas mit dem Nachwuchs werden soll. „Die Paarungszeit der Luchse ist zwischen Februar und April, so der Zoo-Sprecher.