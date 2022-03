Neuer Umschlagplatz

Im Karlsruher Rheinhafen sollen jährlich bis zu 75.500 Tonnen gefährliche Abfälle zwischengelagert werden

Am Karlsruher Rheinhafen ist ein Umschlagplatz für Bauschutt und belastete Mineralstoffe entstanden. Da Platz auf Deponien in der Region immer knapper wird, sollen von hier aus auch gefährliche Stoffe per Schiff und Bahn zu Recyclingfirmen andernorts gebracht werden.