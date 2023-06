In Karlsruhe wird 24 Stunden am Stück für Kinderrechte gelaufen

Das Ziel auf der Rundbahn am 8. und 9. Juli ist klar: Beim Spendenlauf sollen möglichst viele Runde gelaufen und so möglichst viel Geld gesammelt werden.

17 Projekte buhlen in diesem Jahr um eine Förderung durch die Erlöse des 24-Stunden-Laufs für Kinderrechte des Karlsruher Stadtjugendausschusses. Knapp 40 Teams und Einzelläuferinnen und Einzelläufer sind bereits für das Wochenende am 8. und 9. Juli angemeldet, um mit ihren Sponsoren im Rücken eine möglichst große Spendensumme zusammenzubekommen.

Darunter sind beispielsweise die Gruppe Fridays for Future Karlsruhe, die Software-Entwickler von Goto Technologies Karlsruhe, die Kap Ambulante Pflege und vor allem vielen Schulmannschaften, wie die Realschule Neureut, das Lessing-Gymnasium aus der Weststadt, die Eichelgarten-Grundschule aus Rüppurr oder das Elisabeth Selbert-Gymnasium aus Beiertheim. 2022 schafften es die Organisatoren dank der vielen Läuferinnen und Läufer, dass zehn der insgesamt eingereichten 16 Projekte gefördert wurden.

Mein schönstes Erlebnis im letzten Jahr war, zu sehen, wie sich eine Schülergruppe mit einem Teilnehmer im Rollstuhl immer wieder beim Schieben abwechselte. Diego Diaz

Spendenläufer

„Mein schönstes Erlebnis im vergangenen Jahr war, zu sehen, wie sich eine Schülergruppe mit einem Teilnehmer im Rollstuhl immer wieder beim Schieben abwechselte“, erzählt Diego Diaz. Der 51-Jährige ist ein begeisterter Spendenläufer und schaffte im Vorjahr innerhalb der 24 Stunden auf der 400 Meter langen Leichtathletik-Bahn der Turnerschaft Mühlburg 317 Runden, was über 126 Kilometern entspricht. „Mich motiviert es immer sehr, wenn es ein Spendenlauf ist“, ergänzt er begeistert.

Der Spendenlauf startet am Samstag, 8. Juli, um 16 Uhr und endet am darauffolgenden Tag zu gleichen Zeit. In der Nacht sorgen die Feuerwehr und ein Autohaus für ausreichend Licht im Stadion am Mühlburger Bahnhof. Die Teilnehmer bekommen am Rande der Bahn Pavillons zugeteilt, in denen sie sich verpflegen oder bei Bedarf auch schlafen können.

Auch die BNN machen mit

Unter den Einzelstartern befinden sich auch zwei Redakteure der Badischen Neusten Nachrichten, die von ihrem Verlag unterstützt werden, der ebenfalls für jede gelaufene Runde in den Fördertopf spendet: Pascal Schütt und Stefan Proetel. „Ich finde es klasse, dass der 24 Stunden-Lauf für einen guten Zweck ist“, sagt Proetel, der schnell einen Mitstreiter fand: „Pascal ist genauso verrückt, deshalb habe ich ihn leicht dafür begeistern können.“

Ich werde die meiste Zeit schnell gehen. Stefan Proetel

BNN-Redaktionsleiter

Stefan Proetel (53), Leiter der Lokalredaktion Karlsruhe, hat immerhin schon Erfahrung mit 24 Stunden langen Wanderungen. „Rennen ist auf diesen Distanzen nicht so mein Ding, ich werde die meiste Zeit schnell gehen“, sagt er. Mehr noch als vor der körperlichen Anstrengung haben Proetel und Schütt Bammel vor der mentalen Belastung – schließlich geht es einen Tag lang nur im Kreis. „Mal sehen, was unsere Köpfe dazu sagen.“

Pascal Schütt (41) läuft gerne lange Distanzen. 2021 hat er am Transalpine Run teilgenommen und ist in sieben Etappen mit insgesamt fast 250 Kilometern und 15.000 Höhenmetern vom Kleinwalsertal nach Prad am Stilfser Joch gelaufen. „Der 24-Stunden-Lauf ist eine ganz andere Herausforderung“, sagt er nun. „Aber dass jede Runde aufs Konto einzahlt, motiviert natürlich.“

Experte gibt Tipps

Der erfahrene Langstreckenläufer Diego Diaz empfiehlt: „Ganz langsam anfangen, nicht an die Runden denken, die noch vor einem liegen, sondern an das Ziel und die damit verbundene Freude.“

In diesem Jahr ist der 24-Stunden-Lauf des Stadtjugendausschusses dem Paragrafen 27 der UN-Kinderrechtskonvention gewidmet. Darin heißt es: „Die Vertragsstaaten erkennen das Recht jedes Kindes auf einen seiner körperlichen, geistigen, seelischen, sittlichen und sozialen Entwicklung angemessenen Lebensstandard an.“