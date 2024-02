46 neue Sitzbänke an den Haltestellen der Karlsruher U-Bahn

Mehr Komfort für Fahrgäste: An den U-Bahn-Haltestellen Durlacher Tor, Marktplatz/Kaiserstraße und Kronenplatz in Karlsruhe gibt es neue Sitzbänke.

In der Karlsruher U-Bahn können Fahrgäste mit mehr Komfort auf die Bahnen warten: An den Haltestellen Durlacher Tor, Marktplatz/Kaiserstraße und Kronenplatz gibt es 46 neue Sitzbänke.

48 weitere sollen an den Tunnelhaltestellen in den kommenden Monaten folgen, wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe am Donnerstag mitteilten.

Neue Einer- und Zweierbänke in der Karlsruher U-Bahn

23 der installierten Sitzbänke befinden sich an der Haltestelle Marktplatz/Kaiserstraße. Bei den neuen Sitzgelegenheiten handelt es sich um sowohl um Einer- als auch Zweierbänke.

Im Sommer 2022 hatten mehrere Verbände den Wunsch geäußert, dass es mehr Sitzgelegenheiten in der Karlsruher U-Bahn geben soll.