Als Friedrich der Große die Leinwand erobert und die Badener entzweit

In Karlsruhe hätte man „Fridericus Rex“, den Blockbuster der Jahre 1922/23, am liebsten verboten. Denn Friedrich der Große polarisiert gewaltig. Und im Publikum, das sich an den Kinokassen drängt, sind auch Leute, die die krisengeschüttelte Weimarer Republik zum Teufel wünschen.