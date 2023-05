Vierbeiniger Freund des Kranführers

Hund Snoopy ist der heimliche Star der P&C-Baustelle in Karlsruhe

Wenn es für Kranführer Refik Eygi hoch hinaus geht, bleibt sein vierbeiniger Freund am Boden. Sonst trifft man die beiden auf der Baustelle in der Karlsruher Innenstadt in der Regel zusammen an.