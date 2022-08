À la carte

Im Karlsruher „Ivy“ dürfen sich Gäste auf kulinarische Überraschungen freuen

Gehobene Küche in lockerer Atmosphäre verspricht das Restaurant „Ivy“ in der Innenstadt. Schnell ist der Michelin-Führer darauf aufmerksam geworden. Jetzt will der Küchenchef Deutschlands „Koch des Jahres“ werden.