Der KVV schließt sein Kundenzentrum am Karlsruher Marktplatz. Künftig bleiben noch zwei Anlaufstellen in der Stadt.

Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) wird Anfang 2024 sein Kundenzentrum am Karlsruher Marktplatz schließen. Das teilt das Unternehmen mit. Der Aufsichtsrat der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) habe den Plänen einstimmig zugestimmt, über die diese Redaktion bereits Anfang April berichtet hatte. Die Stadt will nun am Marktplatz das gastronomische Angebot erweitern.

Der KVV will seinen Service in Karlsruhe demnach auf zwei Standorte konzentrieren – die Firmenzentrale in der Tullastraße und den Hauptbahnhof. Wann das Kundenzentrum im Weinbrennerhaus schließt, steht noch nicht konkret fest. Der Verkehrsverbund plant derzeit mit Ende Januar 2024. Die KVV-Vertretung im Herzen Karlsruhes ist seit Anfang des Jahrtausends Anlaufstelle für zahlreiche ÖPNV-Kunden.

Begründung: Personalmangel und Attraktivität des Standorts

Das kommunale Verkehrsunternehmen begründet den Schritt unter anderem mit anhaltendem Personalmangel. Die Schließung des Kundezentrums soll an anderer Stelle für „verlässliche Servicezeiten statt Frust an der Tür“ sorgen, heißt es in einer Mitteilung. Natürlich habe das Ganze auch einen finanziellen Aspekt, heißt es auf Nachfrage.

Der Marktplatz sei ein attraktiver Standort, erklärt Sprecherin Sarah Fricke. Bislang haben die Verkehrsbetriebe die Räume angemietet. Dieses Geld können sie sich sparen, wenn sie den Großteil des Kundenbetriebs in dem firmeneigenen Neubau an der Tullastraße abwickeln.

Neue Gastronomie oder mehr Platz für den Nachbarn am Karlsruher Marktplatz?

Lange wird die Immobilie am Marktplatz vermutlich nicht leer bleiben. Nach Informationen dieser Redaktion hat unter anderem das benachbarte Restaurant Wilma Wunder seine Fühler bereits ausgestreckt. Bestätigen will das allerdings zunächst niemand. Aus dem Rathaus heißt es, eine „gastronomische Nutzung mit Außenfläche sei denkbar“. So ist es in der Mitteilung des KVV zu lesen. „Damit können wir unseren zentralen Platz in Karlsruhe weiter beleben“, wird darin Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) zitiert.

In den beiden verbleibenden Kundenzentren werde man „die Fachkräfte von den Serviceschaltern gezielt zusammenführen“, teilen die Verkehrsbetriebe mit. Von der Schließung betroffene Mitarbeiter würden allesamt an anderer Stelle weiterbeschäftigt, betont Sprecherin Fricke.

KVV-Kundenzentrum am Hauptbahnhof war zuletzt oft zu

In den vergangenen Monaten war vor allem das KVV-Kundenzentrum auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs immer wieder für längere Zeit geschlossen. Der Standort sei für den Nahverkehr als Knotenpunkt aber von zentraler Bedeutung, ergänzt Sprecherin Fricke. Daher wolle das Unternehmen ihn auch künftig erhalten und verlässliche Servicezeiten anbieten.

Im Neubau an der Tullastraße kündigen die Verkehrsbetriebe einen Umbau an. Man werde den Kundenbereich um drei Verkaufsschalter erweitern, erklärt KVV-Chef Alexander Pischon. Er hebt die Vorteile des Zentrums an der Firmenzentrale hervor. Das sei barrierefrei, biete viel Platz, verfüge über Sitzplätze und Kundentoiletten. „Hier bleibt im Herbst und Winter beim Warten niemand im Regen stehen, sollte die Schlange gerade zum Monatsanfang mal etwas länger sein.“

Abseits der Fahrschein-Automaten soll es laut den Plänen für Kunden am Marktplatz dennoch weiterhin ein stark eingeschränktes Angebot geben. Im „Schaufenster“ auf der Nordseite des Platzes können Kunden demnach bald Einzel- und Tagestickets kaufen. Man wolle das nächste halbe Jahr nutzen, um Kundinnen und Kunden „Stück für Stück auf den Wechsel zu anderen Standorten vorzubereiten“, erklärt Sprecherin Sarah Fricke.