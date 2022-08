Streit auf dem Schlossplatz endet mit gefährlicher Körperverletzung

Faustschläge, Schreckschusspistole, Reizgas: Zwei Gruppen haben sich am frühen Sonntagmorgen auf dem Karlsruher Schlossplatz heftig gestritten.

Eine verbale Auseinandersetzung hat sich auf dem Karlsruher Schlossplatz am frühen Sonntagmorgen zu einer Schlägerei mit gefährlicher Körperverletzung hochgeschaukelt. Zunächst trank eine Gruppe an Personen, die etwa 25 bis 35 Jahre alt waren, Alkohol in der Nähe des Karl-Friedrich-Denkmals, teilte die Polizei mit. Gegen 4.20 Uhr kam eine weitere, unbekannte Gruppe vorbei, bestehend aus fünf bis sieben Personen.

Als aus der zweiten Gruppe heraus plötzlich Beleidigungen fielen, kam es zum Streit. Dabei blieb es nicht lange bei Wortgefechten. So schlug ein Mann aus der unbekannten Gruppen einem 30-Jährigen aus der ersten Gruppe mit der Faust ins Gesicht. Anschließend zog ein weiterer Unbekannter sogar eine Schreckschusspistole und zielte damit ebenfalls in das Gesicht des 30-Jährigen.

Zeugen riefen in der Folge der Schlägerei die Polizei. Als diese eintraf, hatte der 30-Jährige rote Farbe im Gesicht. Vermutlich handelte es sich dabei um Reizgas. Rettungskräfte behandelten den Mann deshalb vor Ort.

Alle Beteiligten der Auseinandersetzung, die die Polizei auf dem Schlossplatz antraf, zeigten sich an einer Strafverfolgung kaum interessiert.