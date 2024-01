Nach den Enthüllungen

Warum die AfD Karlsruhe von einer Verleumdungskampagne gegen die Partei spricht

Dem Recherchezentrum Correctiv wirft die AfD Karlsruhe vor, Falschinformationen über das geheime Treffen von Rechten in Potsdam zu verbreiten. Die Demonstration am Samstag in Karlsruhe sei billige Propaganda.