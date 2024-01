Nach dem Treffen radikaler Rechter und Vertretern der AfD, bei dem über menschenverachtende Pläne diskutiert wurde, antwortet die Zivilgesellschaft. Welche Kundgebungen gibt es in Karlsruhe und der Region?

Proteste am Wochenende

Die Geheimpläne zur massenhaften Vertreibung von Menschen mit Einwanderungsgeschichte, veranlassen immer mehr Menschen dazu, auf die Straße zu gehen. Seitdem ein Treffen zwischen Politikern der AfD mit radikalen Rechten bekannt wurde, wächst die Empörung.

Tausende von Menschen setzen seit Sonntag in Protestmärschen und mit Kundgebungen in ganz Deutschland ein Zeichen gegen Rechts.

Allein in Berlin versammelten sich wenige Tage nach Bekanntwerden des Geheimtreffens rund 25.000 Demonstranten vor dem Brandenburger Tor. In Köln gingen am Dienstag etwa 30.000 Menschen auf die Straße.

In Karlsruhe wird am Samstag demonstriert

Auch in den Städten unserer Region formiert sich der Protest. In Karlsruhe ruft ein breites Bündnis von verschiedenen Akteuren am kommenden Samstag (20. Januar) zu einer Demonstration für Demokratie und gegen die AfD auf. Die Demo startet um 12.30 Uhr auf dem Marktplatz mit einer Reihe von Reden.

Der Demonstrationszug, zu dem 1.000 Teilnehmer erwartet werden, führt anschließend über den Platz der Menschenrechte, vorbei am Bundesverfassungsgericht und durch die Ritterstraße in der Innenstadt.

Zu dem Bündnis, das die Aktion organisiert, haben sich verschiedene Gewerkschaften, die Parteien SPD, Grüne und Linke sowie deren Jugendorganisationen, die Arbeiterwohlfahrt, die Gruppe „Fridays for Future“ und andere zusammengeschlossen.

Demos auch in Baden-Baden und Pforzheim

Unter dem Motto: „Mut statt Angst“ ruft das „Bündnis gegen Extremismus für die Demokratie“, zu dem Vertreter von Politik, Kirchen und Gesellschaft gehören, in Baden-Baden zu einer Kundgebung am Sonntag (21. Januar) auf. Sie beginnt um 15 Uhr an der Fieserbrücke.

Mehrere Bündnisse haben am Wochenende unter dem Motto „Demokratie verteidigen! Demonstration gegen Rechts“ eine Kundgebung in Pforzheim organisiert. Sie startet am Samstag (20. Januar) um 15 Uhr auf dem Leopoldplatz und soll rund eine Stunde dauern.

Für Bretten riefen die Jusos aus Gondelsheim und Bretten bereits am Dienstag dazu auf, auf dem Marktplatz ein Zeichen gegen Hass und Hetze zu setzen. Rund 200 Menschen nahmen an dem Protest teil. Auch Vertreter der Grünen und der CDU hatten sich angeschlossen.

Weitere Proteste zum Weidel-Besuch in Bretten

Eine weitere Protestaktion ist dann für Samstag, den 3. Februar, geplant. An diesem Tag werden mehrere bekannte AfD-Mitglieder in Bretten erwartet. Als Gastredner einer Veranstaltung des AfD-Ortsverbandes Bretten sind die Fraktionsvorsitzende und Bundessprecherin Alice Weidel, die Landessprecher Emil Sänze und Markus Frohnmaier, sowie Marc Bernhard als Bundestagsabgeordneter vom Stadt- und Landkreis Karlsruhe geladen.

Auslöser für die Groß-Demos waren die zuletzt veröffentlichten Recherchen eines Treffens unter anderem von Mitgliedern der AfD, der Werteunion, Identitären Bewegung, aber auch einflussreichen Unternehmern und Rechtsextremen. Dort wurden Geheimpläne besprochen, Millionen Menschen aus Deutschland zu vertreiben, darunter Asylbewerber und Deutsche mit Migrationshintergrund.