Julius Hirsch wurde am 7. April 1892 in Achern geboren und wuchs als Sohn eines Kaufmanns in Karlsruhe auf. Bereits mit zehn Jahren schloss er sich dem Karlsruher FV, damals einer der besten Fußballvereine Deutschlands, an, und reifte dort zu einem der besten Fußballer seiner Zeit. Hirsch trug siebenmal das Trikot der deutschen Nationalmannschaft, war Olympiateilnehmer und wurde zweimal Deutscher Meister: 1910 mit dem KFV und 1914 mit der Spielvereinigung Fürth. 1923 beendet Hirsch seine aktive Laufbahn, blieb seinem KFV aber als Jugendtrainer verbunden. Als im April 1933, also schon bald nach der Machtergreifung der Nazis, die süddeutschen Spitzenvereine beschlossen, jüdische Mitglieder auszuschließen, kam Hirsch dem zuvor und trat aus seinem geliebten KFV aus. Nach der Machtergreifung Adolf Hitlers begann für Hirsch – wie für Millionen anderer Juden – ein schrecklicher Leidensweg. 1943 wurde Hirsch in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert, aus dem er nicht mehr zurückkehrte.

Im Gedenken an Julius Hirsch vergibt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) seit 2005 den nach ihm benannten Julius-Hirsch-Preis, der mit insgesamt 20.000 Euro dotiert ist. Der DFB ehrt damit Personen und Organisationen, die in besonderer Weise ihre gesellschaftliche Position nutzen, um sich für Freiheit, Toleranz und Menschlichkeit einzusetzen. In unregelmäßigen Abständen wird zudem ein Ehrenpreis vergeben, der in diesem Jahr an Christian Streich, Trainer des SC Freiburg, ging.