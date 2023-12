90 Stände sind auf dem Christkindlesmarkt in Karlsruhe zu finden. Eine Jury hat jetzt die schönsten prämiert. Erstmals wurde auch ein Preis für „Nachhaltiges Engagement“ verliehen. Wer kann sich freuen?

Ganz so wie bei den Heiligen Drei Königen war es nicht, denn Weihrauch, Myrrhe und Gold hatten das ganz in weiß gewandete Christkind, die Erste Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz und Marktamtsleiter Armin Baumbusch nicht dabei, als sie auf dem Weihnachtsmarkt Karlsruhe einigen Standbeschickerinnen und -beschickern ihre Aufwartung machten.

Ihre Geschenke waren Anerkennungsurkunden der Stadt Karlsruhe für die schönsten Stände, die in den Bereichen „Ausschank, Imbiss und Süßwaren“ und „Waren- und Kunsthandwerk“ prämiert wurden. Eine elfköpfige Jury aus Politik, Medien, Verwaltung und interessierten Bürgerinnen und Bürgern hatte die Bewertung der 90 Stände vorgenommen.

Imbiss und Nachhaltigkeit: Diese Karlsruher Stände haben gewonnen

Zudem wurde zum ersten Mal ein Preis für „Nachhaltiges Engagement“ verliehen. Dieser ging an die Standnummer 29 auf dem Friedrichsplatz, auf dem die „Apinima GmbH“ ihre Produkte, die konsequent komplett plastikfrei in Deutschland hergestellt werden, anbietet.

Im Bereich Ausschank, Imbiss und Süßwaren ging der 1. Preis an „Kofflers Hüttenzauber“, wo das Auge angesichts der märchenhaften Dekoration auf dem Dach im wahrsten Sinne des Wortes ebenso mit isst, wie beim „Thüringer Häusle“ auf Platz zwei und der „Glühweinpyramide“ auf Platz drei.

„Käthe Wohlfahrt“ auf Platz eins bei der Prämierung auf dem Weihnachtsmarkt

Im Bereich Warenverkauf und Kunsthandwerk fand der Stand der Fa. „Käthe Wohlfahrt“ die größte Zustimmung der Jury, auch weil hier die Verbindung zwischen dem traditionellen Sortiment und der passenden Dekoration besonders geglückt ist. Platz zwei blieb dem Stand „Spiel und Kunst“ vorbehalten, der durch die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten mit Holz überzeugte.

Und am unaufdringlich schön dekorierten Stand von „Katharina Hegemann“, wo Kerzen in allen Formen und Farben angeboten werden, hängt jetzt die Urkunde für den dritten Preis. „Wir haben heute eine wunderschöne Standprämierung erlebt“, freute sich Bürgermeisterin Luczak-Schwarz beim abschließenden Treff in der Glühweinpyramide über die „Kreativität und die Liebe zur Standgestaltung, die mit zum Zauber unseres einzigartigen Christkindlesmarktes beiträgt“.