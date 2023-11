Karlsruhe passt Laufzeit der Weihnachtsbeleuchtung an

Auch in diesem Advent will Karlsruhe Energie sparen. Jetzt ist klar, zu welchen Zeiten die Stadt festlich erstrahlt – und wann das Licht wieder ausgeht.

Das Rentier des fliegenden Weihnachtsmanns steht bereit für den Ritt über den Marktplatz, auf zentralen Plätzen sind schon Buden aufgebaut: Karlsruhe bereitet sich vor auf die Adventszeit und den Christkindlesmarkt.

Karlsruhe spart weiter Energie

Auch in diesem Jahr ist Energiesparen ein Thema. Doch im Vergleich zu 2022 wurden die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts und die Laufzeiten der Beleuchtung noch einmal angepasst.

Wann startet der Karlsruher Weihnachtsmarkt?

Der Christkindlesmarkt startet am Dienstag nach dem Totensonntag, also am 28. November. Die rund 90 Buden auf dem Markt- und dem Friedrichsplatz sind bis einschließlich 23. Dezember geöffnet. Gleiches gilt für das Kinderland St. Stephan, das anders als früher nicht mehr bis Dreikönig läuft. Geöffnet sind die Budenstädte montags bis donnerstags und sonntags von 11 bis 21 Uhr. Freitags und samstags ist bis 22 Uhr Betrieb. Im vergangenen Jahr war an jedem Tag um 21 Uhr Schluss. Der fliegende Weihnachtsmann startet täglich um 17 und um 19.30 Uhr. Am Marktplatz steht zudem ein 40 Meter hohes Riesenrad.

Wie sieht es aus bezüglich der Weihnachtsbeleuchtung?

Im vergangenen Jahr wurde im Zuge der Energiekrise die Weihnachtsbeleuchtung reduziert: Sie war an von 16 bis 21 Uhr – statt wie früher üblich von 14 bis 23 Uhr. „In diesem Jahr läuft die Beleuchtung von 16 bis 22.30 Uhr“, erläutert Dennis Fischer. Er ist bei der Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) für Citymarketing zuständig. Fischer erklärt: Die Dauer bis 22.30 Uhr stehe in Verbindung zur Öffnung des Weihnachtsmarktes am Freitag und Samstag. „Wir können die Zeitschaltuhren nicht tageweise programmieren.“ Die Stadt entschied sich aber gegen das einst übliche Einschalten der Beleuchtung um 14 Uhr.

Ist Energiesparen an weiterer Stelle ein Thema?

Ja. „Die zusätzlichen Leuchtelemente wie das Sternlestor wird es nicht geben“, sagt Carmen Heichel von der KME. Das Sternlestor stand früher in der Nähe von Karstadt und auch mal in der Nähe des Marktplatzes. „Wir wollen die Weihnachtsstadt so schön wie möglich machen, aber auch die Kirche im Dorf lassen“, erklärt Heichel. Am Schlossplatz wird die Leuchtpyramide aufgebaut. „Sie begrüßt dort die Besucher“, so Heichel.

Stichwort Schlossplatz: Gibt es dort die Möglichkeit, Schlittschuh zu fahren?

Zeitgleich zum Christkindlesmarkt startet am 28. November das Programm am Schloss. Aus der „Eiszeit“ wird in diesem Jahr die „Winterzeit“ . Im vergangenen Jahr gab es infolge der Energiekrise nur eine Kunststofffläche zum Rollschuhlaufen und eine gleichartige Bahn zum Stockschießen. In diesem Jahr setzt die KME auf ein hybrides Modell: Es gibt eine Eisbahn zum Schlittschuhlaufen. Auf einer abgetrennten Fläche wiederum findet auf Kunststoffboden das Stockschießen statt. Dies sei ein Kompromiss: Es bestehe der Wunsch der Bevölkerung nach einem Angebot zum Schlittschuhlaufen, gleichzeitig gehe es um einen schonenden Umgang mit Ressourcen und Energie. Die Stock-Arena umfasst sieben Bahnen. Schon jetzt können Termine gebucht werden.

Wie lange läuft die Winterzeit?

Anders als beim Kinderland St. Stephan und dem Christkindlesmarkt ist am Schloss am 23. Dezember nicht Schluss. Bis zum 28. Januar ist die Winterzeit geöffnet. Stockschießen ist täglich von 11 bis 22 Uhr möglich. Die Eislauffläche ist von 10 bis 22 Uhr in Betrieb. Schulklassen können unter der Woche schon um 8 Uhr aufs Eis. Verkürzte Zeiten gelten an Heiligabend und Neujahr. An Silvester ist die Winterzeit dagegen von 10 bis 1 Uhr offen. Ergänzt werden die Schlittschuhfläche und die Stock-Arena durch gastronomische Stände und Holzhütten zum Verweilen.

Wie sieht es in Durlach aus?