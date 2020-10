Karlsruhe will an Regeln zur Maskenpflicht festhalten

Diskussionen um die Maskenpflicht im öffentlichen Raum haben in Karlsruhe die Woche bestimmt. Nun schaut man gespannt nach Stuttgart. Am Wochenende wird dort voraussichtlich die neue Corona-Verordnung zum Lockdown veröffentlicht.

Maskenpflicht oder Mindestabstand soll in Karlsruhe im öffentlichen Raum auch nach Veröffentlichung der neuen Corona-Verordnung des Landes gelten – sofern die keine Klarstellung zu dem strittigen Punkt enthält. Das stellt Ordnungsamtsleiter Björn Weiße im Gespräch mit den BNN klar.

Stadt- und Landkreis hatten die Regelung am vergangenen Sonntag per Allgemeinverfügung erlassen. In der Folge äußerten viele Menschen ihren Unmut. Meist beschwerten sie sich darüber, dass die zugrunde liegende Corona-Verordnung des Landes keine Ausnahmen für Familien oder Haushaltsmitglieder vorsieht.