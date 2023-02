Karlsruher Baden Volleys feiern zwei „schmutzige Siege“

Die Dienstreise an den Bodensee war für die Baden Volleys alles andere als ein erholsamer Wochenendtrip. Der Tabellenführer der Zweiten Volleyball-Bundesliga musste mehr Widerstand brechen, als insgeheim erwartet, um mit weiteren sechs Punkten auf dem Konto die Heimreise antreten zu können.

Nachdem die Karlsruher am Samstag beim 3:0 (29:27, 25:20, 25:18) gegen die Youngstars Friedrichshafen ihrer Favoritenrolle gerecht worden waren, setzten sie sich am Sonntag in einem Schlagabtausch auf gehobenem Niveau mit 3:1 (24:26, 26:24, 25:20, 25:22) gegen den TSV Mimmenhausen durch.

Spielerische Leistung lässt Luft nach oben

„Wir waren an beiden Tagen mit dem Ergebnis super zufrieden, aber es waren so genannte schmutzige Siege“, sagte Trainer Antonio Bonelli, der mit der spielerischen Leistung haderte. „Wir waren in beiden Spielen überlegen, aber haben die gesamten PS nicht auf die Straße gebracht.“ Aber das sei „Leiden auf hohem Niveau“, gab der Coach zu, der mahnte: „Wir müssen nach der zweiwöchigen Pause wieder an unsere alte Stärke anknüpfen.“

Gegen das Friedrichshafener Nachwuchsteam tat sich der Gast zunächst unerwartet schwer. „Im ersten Satz waren wir überhaupt nicht gut. Da haben wir den Gegner ins Spiel kommen lassen und den Satz auch unverdient gewonnen“, gab Bonelli zu. Von dem Nackenschlag erholten sich die Youngstars nicht mehr, der Sieg der SSC-Volleyballer war dann Formsache.

Mimmenhausens Spielertrainer Pampel verletzt sich

24 Stunden später sah es lange danach aus, als würde Mimmenhausen in der Salemer Sporthalle dem Favoriten ein Bein stellen können. Der Tabellenvierte gewann Satz eins und führte in Durchgang zwei mit 11:6, ehe die Gäste das Ergebnis noch drehten. Für Mimmenhausens Trainer und Unterschiedsspieler Christian Pampel war zu diesem Zeitpunkt die Partie verletzungsbedingt schon zu Ende, doch leichtes Spiel hatten die Volleys damit nicht wirklich. Am Ende aber setzte sich aber die größere Qualität im Kader durch.