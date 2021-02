Karlsruherin Sandra Olbrich stellt im ZDF Menschen vor, „die nicht gehört werden“

„Behindert ist man nicht“, sagt Sandra Olbrich, die im ZDF die Sendung „Menschen - das Magazin" moderiert. „Behindert wird man.“ Was sie damit meint, erklärt sie zum Beispiel anhand der Bahn.

Alle zwei Wochen fährt Sandra Olbrich von Karlsruhe zum ZDF nach Mainz. Dort werden zwei neue Folgen der von ihr moderierten Sendung „Menschen – das Magazin“ aufgezeichnet. Zu sehen sind sie immer samstags um 12 Uhr oder in der ZDF-Mediathek.

Das Magazin entsteht in Zusammenarbeit mit der „Aktion Mensch“. Die Sendung stellt Menschen in den Mittelpunkt, die strukturelle Ausgrenzung erfahren oder auf Ablehnung stoßen. Das können Menschen mit Behinderung sein, aber auch Transsexuelle, Geflüchtete oder Menschen in wirtschaftlich prekären Verhältnissen. „Es geht um Menschen, die nicht gehört werden.“

Wenn Rollstuhlfahrer reisen...