Karlsruher Pilotpraxis probt die Terminorganisation für die Corona-Impfung

Die Terminbestätigung machte Holger Blaske stutzig. Am 13. März um 17.30 Uhr solle der 71-jährige Rüppurrer in die Praxis von Christian Schober in Pfinztal kommen, heißt es in der E-Mail. Die wurde automatisch vom Terminservice der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) versendet.

Wir scharren mit den Hufen. Christian Schober, Hausarzt

Zur Impfung, dachte er, denn dafür versucht er derzeit zweimal pro Tag einen Termin zu bekommen. Blaske sicherte sich ab, rief in der Praxis an. Dort wusste man von nichts.