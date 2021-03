Karlsruhe muss trotz Astrazeneca-Stopp keine Impftermine absagen

In Karlsruhe werden trotz des Stopps für Astrazeneca vorerst keine bereits vereinbarten Impftermine abgesagt. In 4.000 Fällen greife man auf andere Impfstoffe zurück, teilt die Stadt mit.

Für größere Gruppen organisierte Termine seien verschoben worden. Gleichwohl müsse auch im Impfzentrum Messe Karlsruhe sowie im Kreisimpfzentrum in der Schwarzwaldhalle die Arbeit reduziert werden. „Alle Personen, deren geplanter Astrazeneca-Termin nun mit anderen Impfstoffen stattfindet, werden benachrichtigt und erhalten vor Ort einen passenden Termin für die Zweitimpfung“, heißt es.

Durch die zusätzlichen Impfungen mit Biontech und Moderna und durch den Wegfall von Astrazeneca könnten dann allerdings weniger neue frei verfügbare Termine ins Buchungssystem eingestellt werden.

Offene Fragen bei Zweitimpfung

Wie es mit anstehenden Zweitimpfungen bei Astrazeneca weitergeht, ist aktuell offen. Eine Entscheidung erfolge von übergeordneten Stellen, so die Stadt.

Aufgrund der langen Zeitspanne zwischen Erst- und Zweitimpfung bei Astrazeneca von bis zu zwölf Wochen seien keine Termine in den nächsten Wochen betroffen. Die Verimpfung von Astrazeneca startete in Karlsruhe erst am 5. März. Die Planung der Mobilen Impfteams (MIT) sei nicht beeinträchtigt, „die Teams fahren weiterhin in vollem Umfang und bereiten bereits das Impfen im Betreuten Wohnen vor“.

Knapp 70.000 Impfungen

Stand 15. März sind in den Karlsruher Impfzentren sowie über Mobile Impfteams (MIT) 68.181 Impfdosen verabreicht worden. 42.764 im Impfzentrum Messe Karlsruhe, 6.113 im Kreisimpfzentrum in der Schwarzwaldhalle sowie 19.304 über die MIT. Weitere 10.000 Termine sind aktuell in der Messe (davon 5.000 Erstimpfungen) und weitere 2.000 in der Schwarzwaldhalle (davon 400 Erstimpfungen) geplant.

Neue Termine werden mittwochs und samstags ins Buchungssystem eingepflegt. Geplant ist aktuell, dass bis inklusive Donnerstag, 28. März, etwa 3.000 neue Termine verfügbar sind.