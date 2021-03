Karlsruher Polizei löst Party in einer Tiefgarage auf

Wegen einiger Getränke, lauter Musik und angeregten Gesprächen werden nun etwa 15 Menschen angezeigt. Die Polizei hat in der Nacht auf Mittwoch eine Party in einem Parkdeck in der Nähe des Karlsruher Hauptbahnhofes aufgelöst.

Die Partytruppe, der Jüngste von ihnen ist 24 Jahre alt, hat sich dort in einer privaten Tiefgarage getroffen. Sie alle müssen nun mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung rechnen.

Feiern in diesem Stil sind laut Polizei zur Zeit eher ein Einzelfall. Einige sorgten aber für Aufsehen - etwa eine Party im Swingerclub.