Es war ihr bisher größter Auftritt. Arlene Hell aus Karlsruhe war beim Schlagerwettbewerb Stauferkrone. So ist es ihr ergangen bei dem Auftritt in Donzdorf.

Am Montag nach dem Schlagerwettbewerb Stauferkrone ist Arlene Hell immer noch überwältigt. „Das war mein größter Auftritt“, sagt die 45-Jährige aus Weiherfeld-Dammerstock. Am 8. April ist sie bei dem Wettbewerb in Donzdorf mit 17 weiteren Finalisten aufgetreten.

Zum Sieg hat es am Ende nicht ganz gereicht. Mit ihrem Song „Unfassbare Zärtlichkeit“ belegt Hell den vierten Platz. Mit dem Ergebnis ist sie absolut zufrieden. „Ich habe so ein Gefühl, als wäre ein richtig schwerer Stein von mir gefallen“, gibt Hell zu.

Sieger der Stauferkrone kommt aus Oberndorf

Den Sieg bei der Stauferkrone sicherte sich Damiano Maiolini aus Oberndorf mit seinem Lied „Perfekt sein wie du bist“. Das Festival ist nach Angaben der Veranstalter einer der bedeutendsten Schlagerwettbewerbe im deutschsprachigen Raum und versteht sich als Fortsetzung der Schlagerfestspiele Baden-Baden. Der Wettbewerb wird von Gema und vom Komponisten- und Textdichterverband mitgetragen.

Neid empfindet Hell derweil nicht. „Ich habe mich für alle gefreut. Die haben das richtig verdient“, sagt sie mit Blick auf die Künstlerinnen und Künstler, die besser platziert sind. Bei der 45-Jährigen, die bereits ihr ganzes Leben lang Musik gemacht hat, überwiegt die Freude.

Die Teilnahme an dem Schlagerwettbewerb ist eine Erfahrung, die sie nie vergessen werde. „Wenn man da mal dabei war, ist das schon ne Nummer.“

Mir wurde gesagt, ich soll weitermachen. Arlene Hell

Sängerin

Von der Jury habe Hell eine gute Bewertung bekommen. „Mir wurde gesagt, ich soll weitermachen.“ Gelobt wurde sie unter anderem auch für ihre Aura und ihre Bühnenpräsenz. In der Jury wirkten unter anderem Musikproduzent Ralph Siegel und Schlagersängerin Mara Kayser mit.

Begeistert zeigt sich die 45-Jährige, die im Kundendialogcenter der Volksbank pur arbeitet, von ihren Fans. Diese nennt sie nur „Herzensmenschen“. 20 bis 25 waren dabei in Donzdorf.

Externer Inhalt von Youtube

Ein Moment rührt Hell besonders. „Da kam der Bodyguard von Bernhard Brink, hat mich an die Hand genommen und nach draußen geführt“, berichtet Hell.

Brink war der Stargast der diesjährigen Auflage der Stauferkrone. Mit verbundenen Augen wurde Hell nach draußen geführt. „An der Tür standen dann meine Fans mit drei großen Plakaten. Ich war so gerührt“, sagt Hell. Diese Unterstützung sei einfach mega.

Arlene Hell tritt erneut bei Heintje auf

Für Hell steht fest, dass sie auch weiterhin Musik machen wird. „Ich singe von Herzen, ich mache das gerne.“ Weitere Termine sind bereits im Kalender verbucht. Am kommenden Wochenende tritt sie in Rheinland-Pfalz auf.

Und im August geht es für Arlene Hell wieder nach Belgien. Dort wird sie beim Schlagerfest von Heintje alias Hein Simons auftreten. Bei dem Festival auf Heintjes Ranch in Moresnet war Hell bereits im vergangenen Jahr zu Gast.

Für ihre Fans kündigt Hell derweil noch eine „ganz große Überraschung“ an. Was es ist, will die 45-Jährige noch nicht verraten. „Das wird in den kommenden Wochen ins Land ziehen“, sagt sie mit einem Schmunzeln.