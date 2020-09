Der Egoist am Beckenrand

Karlsruhes Bäderchef Sternagel beklagt Missachtung der Corona-Regeln

Eigentlich haben es die Karlsruher Schwimmer fein: Alle Hallenbäder sind offen – was zum Beispiel in Stuttgart ganz anders aussieht. Doch einige Gäste wollen sich nicht an die Corona-Regeln halten, beklagt Bäderchef Oliver Sternagel. Er warnt: Wenn das so bleibt, müsse er die Zahl er zugelassenen Gäste deutlich reduzieren.