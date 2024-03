Wegen der Krötenwanderung blieb der Schlossgarten in den vergangenen Wochen vor KSC-Spielen gesperrt. Vor dem Spiel gegen Fürth am Samstag ist das anders – obwohl die Kröten noch da sind.

Vor und während der KSC-Spiele am 17. und 27. Februar blieb der Schlossgarten in Karlsruhe geschlossen. Weil die Fans auf dem Weg zu den Flutlichtspielen besonders spät unterwegs waren, reagierte die Stadt zum Schutz der Erdkröten mit dieser Sperrung. Um zu verhindern, dass die wandernden Tiere versehentlich von Fußballfans totgetreten werden, schloss der Park ab 18 Uhr seine Tore.

Schlosspark bleibt für KSC-Spiel gegen Fürth offen

Für das Heimspiel des Karlsruher SC gegen Greuther Fürth am 2. März um 20.30 Uhr bleibt der Schlosspark allerdings offen. Die Fans müssen diesmal auf dem Weg ins Stadion also keinen Umweg in Kauf nehmen.

Doch ist die Wanderung der Kröten schon abgeschlossen? Nein, noch immer wandern Erdkröten aus dem Hardtwald zum Schlossgartenteich. Doch wie die Stadt mitteilt, ist nach Einschätzung von Experten für den Samstagabend keine große Zahl wandernder Erdkröten zu erwarten, da das Wetter in den Abendstunden relativ kühl und trocken sein wird. Eine Sperrung des Parks ist daher nicht erforderlich.

Bitte um Vorsicht: Männliche Kröten können auf den Wegen sitzen

Rund um den Schlossgartensee halten sich jedoch männliche Erdkröten auf, die auf die Ankunft weiterer Weibchen warten. Vereinzelte Kröten können also auf dem Weg sitzen. Um diese nicht zu gefährden, bittet der Umwelt- und Arbeitsschutz der Stadt Karlsruhe darum, beim Passieren der Wege auf die Tiere zu achten.

Fans werden gebeten, zusätzliche Beleuchtung zu nutzen

Die Kröten sind im Dunkeln oft nur schwer zu erkennen. Die Fans sollten daher auf dem Weg zum Stadion und auf dem Rückweg Handys oder Taschenlampen als zusätzliche Beleuchtung nutzen.