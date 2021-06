Zitterpartie ist beendet

Inhaber hört Ende Juni auf: So geht es mit dem Kiosk am Karlsruher Kolpingplatz weiter

Christian Mannert ist seit elf Jahren Inhaber des kleinen Kiosk am Kolpingplatz in Karlsruhe. Ende Juni geht er in den Urlaub, um danach nicht wieder an den Kolpingplatz zurückzukehren. Eine lange Suche nach einem Nachfolger begann.