Seniorin in ihrer Wohnung in Karlsruhe überfallen

Zwei Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen eine 89-Jährige in ihrer Wohnung in der Struvestraße in Karlsruhe-Knielingen überfallen und Bargeld gestohlen. Die Täter verschafften sich gegen 03.30 Uhr über die Kellertüre Zutritt zum Haus. Im Erdgeschoss trafen sie dann auf die bettlägerige Seniorin.

Einer der Täter hielt ihr den Mund zu, um Hilferufe zu unterbinden. Der zweite Täter durchsuchte unterdessen die Wohnung. Mit Bargeld flüchteten die beiden anschließend. Erst als gegen 06.40 Uhr die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes zu der Seniorin kam, konnte die Polizei verständigt werden.

Ein Täter wird als ungefähr 175 cm groß, etwa 30 Jahre alt und schlank beschrieben. Er war bekleidet mit einem dunklen Blouson, dunklen Hosen, dunklen Turnschuhen und einer dunklen Mütze. Außerdem trug er Handschuhe. Vom zweiten Täter ist lediglich bekannt, dass dieser auch komplett dunkel bekleidet war. Beide Täter unterhielten sich in einer fremden Sprache.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in den frühen Morgenstunden verdächtige Beobachtungen im Bereich der Struvestraße gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe telefonisch unter (0721) 666 5555 in Verbindung zu setzen.